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شاهد بـ"أحداث بولاق أبو العلا": شخص بالمسيرة قال لنا "التقيل جاى ورا"

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شاهد بـ"أحداث بولاق أبو العلا": شخص بالمسيرة قال لنا "التقيل جاى ورا" شاهد بـ"أحداث بولاق أبو العلا": شخص بالمسيرة قال لنا "التقيل جاى ورا"
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

قال الشاهد "إسلام خالد"، إنه كان يقف على ناصية الشارع برفقة أصدقاء له، وفوجئوا بمسيرة تهتف "سلمية سلمية" وبعدها تم إطلاق النيران علينا من مؤخرة المسيرة، وأصبت برصاصة فى يدى اليسرى، وسقطت على الأرض، ونقلنى بعض الأشخاص إلى المستشفى، وتوجهت بعد خروجى للقسم وحررت محضرا، وكان هناك أحد الأشخاص من المسيرة يطلق النار، قائلا "التقيل لسه جاى ورا"، وبعدها ذهبت لمنزلى.

وتابع الشاهد أن المتواجدين بالمسيرة كانوا يطلقون الرصاص بشكل عشوائى، وجرينا وقتها، ولم نبادلهم إطلاق الأعيرة وكان بحوزتنا شوم وعصى لحماية منازلنا واهالينا، ولم أشاهد مطلق النار لأن العدد كان كبيرا جدا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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