السفير التونسى الجديد يلتقى نبيل العربى لاستلام مهام عمله كمندوب لبلاده

استقبل اليوم الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير نجيب المنيف، سفير الجمهورية التونيسية الجديد لدى الجامعة العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وسلم السفير المنيف أوراق اعتمادة لدى الجامعة العربية لاستلام مهامه كمندوب دائم لتونس فى الجامعة.

يذكر أن السفير المنيف تولى مهام عمله الجديدة خلفا للسفير محمود الخميرى الذى انتهت مدة عمله الشهر الماضى.

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