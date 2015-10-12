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رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو إلى تدخل أوروبى لوقف "التصعيد" الإسرائيلى

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رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو إلى تدخل أوروبى لوقف "التصعيد" الإسرائيلى رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو إلى تدخل أوروبى لوقف "التصعيد" الإسرائيلى
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف "تصعيدها العسكري" ضد الفلسطينيين.

وأكد الحمد الله، في بيان أصدره مكتبه بعد لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى فلسطين رالف طراف في مدينة رام الله على وجوب التدخل الأوروبي "لردع المستوطنين الذين أدت جرائمهم وانتهاكاتهم خاصة بحق المواطنين في القدس والمساس بالمقدسات إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحث الاتحاد الأوروبي على دعم مطالب القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار دولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويضمن قيام دولة مستقلة خالية من المستوطنات على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأعرب الحمد الله عن شكر الفلسطينيين للاتحاد الأوروبي على "دعمه المتواصل منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، سيما من خلال الاستثمار في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية في المناطق المهمشة في الضفة الغربية وشرق القدس".

وفي السياق جدد المتحدث باسم الفلسطينية إيهاب بسيسو، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات هيئة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني "من جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".

وقال بسيسو، خلال لقاء مع صحفيين من ألمانيا والنمسا واستونيا في رام الله "إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون تتطلب توفير حماية دولية عاجلة لأبناء شعبنا العُزل، وفق مبادئ القانون الدولي والاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".

واعتبر بسيسو أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار سياسات الاحتلال من أجل تقويض الجهود السياسية الفلسطينية والدولية وتدمير مساعي حل الدولتين".

وشدد على أن "وقف هذه الانتهاكات يكون بتوفير الدعم الدولي لمطالب الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وكذلك دعم الجهود السياسية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري إلى 25 قتيلا بعد قتل الشرطة الإسرائيلية شابا في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن 14 من القتلى قضوا في الضفة الغربية والقدس و11 في قطاع غزة، فيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 1300 مصاب بالرصاص الحي والمطاطي.

ونبه البيان إلى أن ثلث القتلى الفلسطينيين هم أطفال "ما يؤكد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال بشكل مباشر، حيث تركزت إصاباتهم في الأجزاء العلوية من أجسادهم".
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مصر 365

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