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بريطانيا تنفى صحة تقارير حول السماح لطياريها بإسقاط الطائرات الروسية

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بريطانيا تنفى صحة تقارير حول السماح لطياريها بإسقاط الطائرات الروسية بريطانيا تنفى صحة تقارير حول السماح لطياريها بإسقاط الطائرات الروسية
نفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، صحة التقارير التى تشير إلى أنه تم منح الطيارين البريطانيين الضوء الأخضر لإسقاط الطائرات الروسية فوق العراق حال تعرضها للتهديد.. واصفة تلك التقارير بغير الدقيقة.

وأوردت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية على موقعها الإلكترونى أن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قال أن الروسية سعت للحصول على إيضاحات بشأن تقارير غير دقيقة بشأن قواعد الاشتباك الخاصة بسلاح الجو الملكى البريطانى فوق العراق.

وقد استدعت الخارجية الروسية الملحق العسكرى البريطانى للاستفسار بشأن التقارير التى خرجت بشأن منح الطيارين البريطانيين الضوء الأخضر لإسقاط الطائرات الروسية.

وكانت تقارير صحيفة بريطانية قد أفادت بأن طائرات التورنيدو البريطانية التى تستهدف داعش فى العراق قد تم تسليحها بصواريخ جو- جو. . وأنه تم السماح للطيارين بمهاجمة الطائرات الروسية إذا تعرضت لإطلاق نار منها.
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مصر 365

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