وزير الدفاع يهنئ الرئيس بالعام الهجرى: نقتدى بالنبى لتظل مصر وطناً يشع بنور الإيمان

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1437هـ هذا نصها :" الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد داعياً الله سبحانه أن يكون عام خيراً ونماء وتنمية وبناء على الوطن المفدى فى ظل قيادتكم لمسيرة الوطن نحو المستقبل الآمن المستقر .

وأضافت البرقية :" إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذة المناسبة العطرة للهجرة النبوية المشرفة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبى الأمه محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها وصونا لتاريخها وأمجادها وإعلاء لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطناً يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم .

حفظكم الله وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة ، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذة المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وأبطال القوات المسلحة البواسل بسيناء و المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بحلول العام الهجرى الجديد .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة رجال القوات المسلحة بنفس المناسبة .

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