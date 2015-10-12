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بالصور..تشييع جثمان الطفل "أحمد شراقة" شهيد رصاص قوات الاحتلال برام الله

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بالصور..تشييع جثمان الطفل "أحمد شراقة" شهيد رصاص قوات الاحتلال برام الله بالصور..تشييع جثمان الطفل "أحمد شراقة" شهيد رصاص قوات الاحتلال برام الله
خرج المئات من الفلسطينيين صباح اليوم لتشييع جثمان الطفل الفلسطينى "أحمد شراقة"، الذى يبلغ من العمر 13 عاما، والذى قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات العنيفة أمس، فى مخيم اللاجئين قرب رام الله.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن الطفل قد تلقى رصاصة فى رأسه تسببت فى موته على الفور، فيما قتل حوالى 24 آخرين بينهم أطفال، وأصيب 4 جنود، خلال الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ أيام بعد تزايد عدد الوافدين من اليهود والسماح لهم بدخول المسجد الأقصى فيما يتم منع المسلمين من الدخول.

جثة الطفل الفلسطينى البالغ من العمر 13 عاما
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جثة الطفل الفلسطينى البالغ من العمر 13 عاما "أحمد شراقة"

كان الطفل قد قتلته القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات وقعت يوم الأحد -اليوم السابع -10 -2015
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كان الطفل قد قتلته القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات وقعت يوم الأحد

أحمد توفى بعد إصابته فى رأسه برصاصة معدنية مغلفة فى الجلزون حيث مخيم للاجئين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية -اليوم السابع -10 -2015
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أحمد توفى بعد إصابته فى رأسه برصاصة معدنية مغلفة فى الجلزون حيث مخيم للاجئين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية

تستمر الاشتباكات بسبب غضب المسلمين لزيادة وصول اليهود إلى المسجد الأقصى فى القدس ومنع الفلسطينيين -اليوم السابع -10 -2015
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تستمر الاشتباكات بسبب غضب المسلمين لزيادة وصول اليهود إلى المسجد الأقصى فى القدس ومنع الفلسطينيين

جانب من تشييع جثمان الطفل -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من تشييع جثمان الطفل

- بالصور.. تشيع جثمان الطفلة "رهف" ضحية الغارة الإسرائيلية على حى الزيتون بغزة

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