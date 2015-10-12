الجالية المصرية تواصل استعداداتها لاستقبال الرئيس خلال زيارة بريطانيا

أعلن معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت مصر فى الخارج أن مصطفى رجب منسق الحركة فى بريطانيا ومعاونيه يواصلون الاستعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا، المتوقع لها 4و5 نوفمبر المقبل.

وقال صلاح الدين فى بيان له اليوم: "مصطفى رجب ينسق مع العديد من الاتحادات والمنظمات المصرية بالإضافة إلى أنه يتواصل مع عدد من وسائل الإعلام البريطانية وعدد من البرلمانيين فى بريطانيا من بينهم اندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى، ووفود من الحركة ستنضم إلى الاحفال الكبير الذى سيتم تنظمه لاستقبال الرئيس منهم وفد من إسبانيا برئاسة المهندس إبراهيم أبو الروس".

وأضاف أن خالد شقير منسق حركه صوت مصر بفرنسا قام بالتنسيق مع الجمعيات والروابط بفرنسا لتجهيز رحلات استقبال السيسى من باريس وباقى المدن، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية للحركة فى فرنسا ستكون ممثلة من خلاله وأيضا المذيعة بالإذاعة الفرنسية إيمان شقير، ومن المقرر أيضا أن يكون من بين الأسماء المشاركة أيضا المهندس إبراهيم قنديل وسوزان مرسى وعطا صفوت ومحمد قنديل وعدد آخر من مدينة نيس وليون.

وأشار رئيس حركة صوت مصر فى الخارج إلى أن هناك مشكلة إذا تم حلها فسيتضاعف العدد وهو تسهيل حصول المقيمين على إقامات دائمة عشر سنوات على تأشيرات للدخول لبريطانيا، حيث إنه يشترط الحصول على تأشيرة لدخولهم لأن بريطانيا ليست ضمن اتفاق حركة التنقل بين الدول الأوروبية.

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