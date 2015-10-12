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"الجنزورى" لـ"اليوم السابع": كل اللى ليه صوت لازم يشارك فى الانتخابات

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"الجنزورى" لـ"اليوم السابع": كل اللى ليه صوت لازم يشارك فى الانتخابات "الجنزورى" لـ"اليوم السابع": كل اللى ليه صوت لازم يشارك فى الانتخابات
طالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الجنزورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك تناحر وهجوم متبادل بين الأطراف المختلفة فى الساحة السياسية سواء أحزاب أو تيارات أو مستقلين، وهذا يعطى عدم رضا للمواطنين، وطبيعة المواطن المصرى تجعله يبتعد عن الشىء الذى لا يرضيه، لذلك أطلب منهم النزول".

ووجه "الجنزورى" فى تصريحاته، رسالة للمواطنين فى هذا الشأن، قائلاً: "كل اللى ليه صوت لازم ينزل، لأن مشاركة الناس ونزولهم هى الضمان الوحيد لأن تكون لدينا انتخابات يرضى عنها الجميع".

من جهة أخرى، أكد الجنزورى ابتعاده التام عن المعارك الانتخابية، قائلاً: "الانتخابات تخص المرشحين بها والكيانات السياسية المشاركة بها، لكنى بعيد تماما عن تلك الأمور، وأعلنت موقفى الواضح قبل ذلك".

وبشأن ما يطالب به البعض بضرورة تعديل الدستور، قال رئيس الوزراء الأسبق: "يبقى عندنا برلمان الأول وبِعد كده نطالب باللى أحنا عاوزينه بشكل موضوعى".

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مصر 365