بالصور.. أنقرة تودع ضحايا التفجير الإرهابى بالهتاف ضد "أردوغان"

شيع أهالى ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة التركية أنقرة، ضحايا الحادث، مرددين هتافات ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية، ظهر اليوم الاثنين.>وتجمع الأهالى وسط العاصمة التركية، حول جثامين ذويهم اللذين قضوا فى الحادث الذى خلف وراءه 95 قتيلاً، حاملين صور الضحايا، ولافتات تندد بسياسات النظام التركى وسط أجواء من الحزن والغضب.



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