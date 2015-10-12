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بالصور.. أنقرة تودع ضحايا التفجير الإرهابى بالهتاف ضد "أردوغان"

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شيع أهالى ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة التركية أنقرة، ضحايا الحادث، مرددين هتافات ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية، ظهر اليوم الاثنين.
>وتجمع الأهالى وسط العاصمة التركية، حول جثامين ذويهم اللذين قضوا فى الحادث الذى خلف وراءه 95 قتيلاً، حاملين صور الضحايا، ولافتات تندد بسياسات النظام التركى وسط أجواء من الحزن والغضب.


>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- أردوغان يغير أجندة أنشطته السياسية بعد تفجيرات أنقرة
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- بدء إضراب نقابات العمال والأطباء والمهندسين احتجاجا على تفجيرات أنقرة

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