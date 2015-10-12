محافظ أسيوط : 2 مليون و349 ألف مواطن سيدلون بأصواتهم في 1168 لجنة فرعية

ناشد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، المواطنين المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى بمحافظة أسيوط يومي 18 و19 من الشهر الجاري والإدلاء بأصواتهم لإختيار من يمثلهم فى البرلمان استكمالًا للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، التى رسمها الشعب المصرى بكافة فئاته في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى رفضه مقابلة أي مرشح للبرلمان خلال فترة الدعاية الانتخابية تحقيقًا لمبدأ الحياد بين المرشحين.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدت لمواجهة أي طارئ أو أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية الانتخاب مشيرًا إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية بالمحافظة على إتصال دائم بغرف العمليات الفرعية واللجان الانتخابية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية وعملية الإدلاء بالأصوات حتى إغلاق الصناديق وعمليات الفرز وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين قوات الشرطة والجيش في التواجد أمام المقار الإنتخابية وفقا لخطط التأمين المشترك، والتي تم وضعها لتأمين العملية الانتخابية وإلتزام جميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية الحياد التام والشفافية مع المرشحين على ألا يكونوا طرفًا في العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألف و337 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقر انتخابي يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالاضافة إلى ندب موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالادارة المحلية لمساعدة القضاه المشرفين على تلك اللجان بأسيوط.

ويشارك في الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائها التسع 182 مرشح منهم 69 مرشح حزبي و 113 مستقل من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعد للفردي، بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.