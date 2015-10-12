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تجديد حبس 8 من قيادات الإخان بالسويس 15 يومًا

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تجديد حبس 8 من قيادات الإخان بالسويس 15 يومًا تجديد حبس 8 من قيادات الإخان بالسويس 15 يومًا

أرشيفية

قررت نيابة السويس،  صباح اليوم الاثنين تجديد حبس 8 من العناصر والقيادات التنظيمية بجماعة الإخوان الإرهابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وكانت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية تمكنت من ضبط المتهمين خلال شهر يونيو الماضى على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.

ويذكر أن المتهمين هم ” أحمد. م ” ، ” محمود . م ” ، ” عادل .س ” ،” عثمان . هـ” ، ” أحمد . أ” ، ” خالد . أ ” ، “حسن . ع ” ، ” جمال ، أ”.

 

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