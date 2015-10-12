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تحرير 186 محضر إشغالات وإزالة خلال حملة مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

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تحرير 186 محضر إشغالات وإزالة خلال حملة مكبرة بمركز الفتح في أسيوط تحرير 186 محضر إشغالات وإزالة خلال حملة مكبرة بمركز الفتح في أسيوط

12 أكتوبر 2015 | 2:07 مساءً

أرشيفية

تمكنت شرطة المرافق بأسيوط،  بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارات مباحث وقوات الأمن والمرور من تحرير 186 محضر إشغال وقرار إزالة بدائرة مركز شرطة الفتح خلال حملة مكبرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.
> صرح بذلك العقيد طارق حسين محمود رئيس قسم شرطة المرافق.
> وقال أن الحملة تمكنت من تحرير 29 محضر إشغال طريق وإدارة منشآت بدون ترخيص و112 إزالات إدارية لغرز وفرش خضار وأكشاك بدون ترخيص وتند قماش وخشب وصاج بالإضافة إلى تحرير 45 محضر مضبوطات مختلفة تمثلت في موازين كفة وكهرباء وفتارين وترابيزات وحوامل حديد ومدرجات خشبية وكراسي.
> وأكد أبو العيون عزتلي رئيس مركز ومدينة الفتح أن حملات الإزالات مستمرة بقرى المركز لإزالة إشغالات المحال العامة والباعة الجائلين والحواجز الأسمنتية والحديدية لتسيير حركة المارة والسيارات، مشيرًا إلى إزالة جميع الإشغالات والتعديات من أمام المدارس والمؤسسات الحكومية بالمركز مع تكثيف الحملات التموينية، بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري على الأسواق لضمان جودة السلع المعروضة.

2015-10-12

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