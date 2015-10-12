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السعودية تنوى رفع عدد تأشيرات العمرة ثلاثة أضعاف شهرياَ

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السعودية تنوى رفع عدد تأشيرات العمرة ثلاثة أضعاف شهرياَ السعودية تنوى رفع عدد تأشيرات العمرة ثلاثة أضعاف شهرياَ
أفادت تقارير نشرت الاثنين ان تنوي رفع عدد تأشيرات العمرة التي تمنحها بمقدار ثلاثة أضعاف وذلك بعد ثلاثة اسابيع على حادثة التدافع المميتة خلال موسم الحج.

ونقلت صحيفتا سعودي غازيت الناطقة بالانليزية وعكاظ، عن وزير الحج بندر الحجار قوله ان حوالى 1.25 مليون معتمر سيصلون كل شهر خلال السنة المقبلة.

والعدد الحالي هو أربعمئة الف معتمر شهريا بحسب الارقام التي نشرتها الصحيفتان، ويأتي ذلك فيما تستمر اعمال التوسعة العملاقة للحرم المكي.

وتبلغ مساحة التوسعة التي بدأت اعمالها قبل اربع سنوات وتكلف مليارات الدولارات، 400 الف متر مربع ليتمكن الحرم بذلك من استقبال 2.2 مليون من الحجاج في وقت واحد.
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مصر 365

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