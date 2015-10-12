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مقتل 3 عراقيين وإصابة 12 فى حادثين منفصلين ببغداد

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مقتل 3 عراقيين وإصابة 12 فى حادثين منفصلين ببغداد مقتل 3 عراقيين وإصابة 12 فى حادثين منفصلين ببغداد
أفادت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة 12 آخرين في حادثين منفصلين جنوب وغربي بغداد.

وقالت مصادر في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مدنيا قتل وأصيب أربعة اخرون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد.

وأشارت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين جراء سقوط قذائف هاون على منازل في ناحية اللطيفية جنوبي بغداد.
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