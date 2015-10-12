في ذكرى زلزال 92.. «حمدي» مهندس مدني أنقذ المئات ووزارتين اتخانقوا عليه

كتب : نانيس البيلي

بنظارة طبية خلفها عينان خضراوان، وشعر أبيض يعلو رأسه ذي اللحية الخفيفة والبشرة البيضاء، يسترجع المهندس “حمدي أحمد”، في الذكرى الـ23 لزلزال 1992 الذي وقع في الثالثة و9 دقائق قبل العصر، واستمر لدقيقتين و23 ثانية، ذكريات الحادث الأسوأ عند المصريين، والذي عايشه وكان من بين المهندسين المدنيين الذين كلفتهم محافظة الجيزة بترميم منازل المحافظة التي تضررت من الزلزال.

“كان من أسوأ الأحداث اللي مرت بمصر، ناس ماتت ومباني وعقارات انهارت، كنا وقتها في حالة طواريء والمحافظة كلفتني مع عدد كبير من المهندسين بترميم البيوت اللي اتأثرت من الزلزال”، يقولها المهندس “حمدي” الذي أكمل لتوه عامه الـ67، ويتابع: “معظم المباني اللي انهارت كانت مبنية بمواد رديئة زي الحجارة ومادة (القصر ملي) بدل الأسمنت وعروق خشب وتعلية أدوار فوق الخشب، والبيوت كان عمرها الافتراضي انتهى خلاص، فكانت أول المنشآت اللي تضررت من الزلزال”.

المهندس “حمدي”: قعدنا شهر كامل نشتغل 21 ساعة في اليوم.. والبيوت عمرها الافتراضي كان انتهى

وبصوت متقطع يخرج من فم لم يتبقى داخله سوى القليل من الأسنان بفعل التقدم في العمر، يتابع المهندس “حمدي” قائلاً: “أنا فاكر وقتها قعدنا شغالين شهر كامل على ترميم البيوت، قعدت أيام طويلة أنزل من 9 الصبح وأرجع البيت الساعة 6 تاني يوم الصبح، وكنت بلف كل الوقت ده في الشارع بتابع تصليح البيوت المتضررة، وكل لجنة كانت بتنزل منطقة معينة، بناءً على الشكاوى اللي بيبعتها الأهالي للحي”.

الوضع في الدولة حاليًا اختلف عن الثمانينيات

“إزالة المنزل المتضرر أو تنكيسه أو تخفيف الحمل بإزالة أدوار” كانت هي القرارات التي تصدرها لجان المحافظة طبقًا لمعاينة المنازل والمنشآت بحسب المهندس “حمدي”، ويضيف: “أما اللي كان بيته بيقع خالص كانت الدولة بتوفرله مساكن (إيواء) يقعد فيها، كانت الأوضاع أحسن من دلوقتي وقبل كده في الثمانينات كانت الدولة بتدي الناس اللي بيوتها بتقع شقق، دلوقتي الدولة تعبانة ومفيش امكانيات”.

يصمت المهندس الستيني قليلاً شارداً بخياله، ثم يلتفت ويقول: “الحياة دلوقتي بقت أصعب من الأول، أنا لما تخرجت من هندسة القاهرة سنة 1971، وزارتين اتخانقوا عليا عشان يعينوني معاهم، أول ماتخرجت اتعينت في وزارة (الحكم المحلي)، وبعدها بأيام وزارة (البحث العلمي) كانوا عاوزين ياخدوني، زمان كان الشاب يتخرج من هنا ويستلم وظيفة على طول، دلوقتي المؤهلات العيا بيتخرجوا مابيلاقوش شغل”.

فرص العمل القليلة جداً والمرتبات الضعيفة، دفعت المهندس حمدي إلى اقتراح السفر للعمل خارج مصر على ابنه “إسلام” الطبيب الشاب ذي الـ26 عامًا والذي يعمل بدولة الإمارات، بينما نجله الثاني “أحمد” صاحب الـ23 عام والذي تخرج لتوه من كلية الدفاع الجوي فيعمل ضابط مهندس بالجيش، ويقول المهندس “حمدي”: “دخول كلية عسكرية كانت فكرتي اللي قلتها لأحمد بعد الثانوية بدل من كلية الهندسة عشان يلاقي وظيفة مضمونة بعد ما يتخرج”.