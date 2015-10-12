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تعليم أسيوط : تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالإنضباط والسلوك للطلاب‎

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تعليم أسيوط : تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالإنضباط والسلوك للطلاب‎ تعليم أسيوط : تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالإنضباط والسلوك للطلاب‎

أرشيفية

أكد صلاح فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، على ضرورة الإلتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية داخل المدرسة خاصة القرار رقم 357 الخاص بضوابط منح درجات المواظبة والحضور والإنضباط السلوكي للطلاب داخل المدرسة. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده صباح اليوم وكيل المديرية بالموجهين العموم في المواد والأنشطة المختلفة.

وأضاف فتحي أن عبد الفتاح أبو شامة وكيل الوزارة شدد على ضرورة أن يكون المتابع متواجدًا بالمدرسة التي يتابعها بدءً من طابور الصباح وأن يعتمد مع كلا من مدير المدرسة و وكيل شئون الطلاب إحصاء الغياب اليومي وتسجيله على موقع الوزارة، إلى جانب متابعة تفعيل القرار الوزاري 179 لسنة 2015 الخاص بلائحة الإنضباط المدرسي.

و أكد وكيل المديرية خلال الاجتماع على حظر استخدام الكتب الخارجية داخل الفصل المدرسى، و التأكد من الإنتهاء من تسلم الطلاب للكتب المدرسية، إلى جانب تفعيل مجموعات التقوية لوسيلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها.

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