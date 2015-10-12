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إحالة مدير عيادة منفلوط الشاملة بأسيوط و6 من العاملين للشئون القانونية

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إحالة مدير عيادة منفلوط الشاملة بأسيوط و6 من العاملين للشئون القانونية إحالة مدير عيادة منفلوط الشاملة بأسيوط و6 من العاملين للشئون القانونية

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أحال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مدير عيادة منفلوط الشاملة بمساكن التأمين الصحي و6 من العاملين بالعيادة للشئون القانونية، نتيجة لتوقيعهم بدفتر الحضور دون التواجد بمقر العمل، وذلك عقب مرور لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من المحافظة والتموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي لمتابعة سير العمل ومدى انضباط العاملين.

و قال مدحت محمد حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة أنه بالمرور على العيادة تبين عدم تواجد 6 من العاملين بالعيادة علي الرغم من توقيعهم بكشف الحضور وغير محرر لهم خط سير أو إذن كتابي أو تحويل للتأمين الصحي وتركوا العمل بدون سند قانوني وقامت اللجنة بإحالتهم للشئون القانونية وتقع المسئولية المباشرة على مدير العيادة ومسئول الدفتر، موضحًا أن العقوبة شملت ” أمين مخازن وفني إحصاء وكيميائي وفني معمل وفني أشعة وعامل “.

و أضاف أنه تم التنسيق مع كلًا من وكيل وزارة الصحة بأسيوط ورئيس مركز ومدينة منفلوط لتلافي بعض الملاحظات السلبية بالعيادة وهي عدم نظافة دورات المياه و وجود طفح ومياه بالشارع أمام العيادة وكميات من القمامة خلف مساكن التأمين الصحي.

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