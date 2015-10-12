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وزير الثقافة يتفقد قصر حسن فتحى

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وزير الثقافة يتفقد قصر حسن فتحى وزير الثقافة يتفقد قصر حسن فتحى

جانب من الزياره

تفقد حلمى النمنم وزير الثقافة، اليوم الإثنين، قصر ثقافة حسن فتحى بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، ومحمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات اقليم جنوب الصعيد الثقافى، وشاهد النمنم ما لحق بالقصر من دمار نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

كما أكد الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد أن نشاط القصر قد نقله إلى منزلين بالإيجار ومازال النشاط مستمرًا فى القصر.

كما زار “النمنم” أول منزل أقامه المهندس حسن فتحى (مهندس الغلابة كما يلقبه أهل القرية)، حيث أقام فتحى فيه قرابة ستة أشهر ووجد به مكتبة مازال الأهالى يحافظون عليها.

صرح بذلك احد أهالى القرية الذى يتعهد المنزل بالحفاظ عليه ومحاولة ترميمه مؤكدا أن أهل القرية طلبوا من اليونسكو ترميم المكان على نفقتهم الخاصة.

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