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سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح خرطوش فى الوادى الجديد

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سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح خرطوش فى الوادى الجديد سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح خرطوش فى الوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح خرطوش وعدد من الطلقات النارية، والتى تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 4905 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 م وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من مباحث قسم شرطة الخارجة، يفيد بالقبض على "م. ح" 39 سنة مسجل خطر نصب بالآثار وبحوزته سلاح خرطوش عيار 16 مل، وعدد من الطلقات النارية، حيث اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع عن النفس، وتم تحريزه والطلقات النارية، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

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مصر 365