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بدء محاكمة 104 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا وحضور الشهود

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بدء محاكمة 104 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا وحضور الشهود بدء محاكمة 104 متهمين بأحداث شغب بولاق أبو العلا وحضور الشهود
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ومن المقرر سماع شهود الإثبات وعددهم خمسة شهود بجلسة اليوم.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة، كما أثبتت حضور المدعى بالحق المدنى، وأعضاء هيئة الدفاع، وسأل القاضى الشهود عن سبب تأخرهم، فرد الشهود أن الطريق كان مزدحمًا، وقال القاضى للنيابة إن القضية طال أمدها بسبب الشهود، وأن المحكمة قررت ضبطهم وإحضارهم بعد تمسك الدفاع بسماع جميع الشهود، وكلفت النيابة سرعة ضبط الشهود الذين سبق للمحكمة طلبهم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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