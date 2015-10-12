قاضى أحداث بولاق أبو العلا لمحام: متهمك تقاعس عن الحضور بعد إخلاء سبيله

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ومن المقرر سماع شهود الإثبات وعددهم خمس شهود بجلسة اليوم.

وقال القاضى للمحامى الموكل للدفاع عن المتهم "على خليل على" إن المتهم أخلى سبيله ولم يحضر بجلسة اليوم وتقاعس عن الحضور، فرد المحامى أنه يعانى من ظرف صحى، وأنه فى حالة مرضية ولم يستطع الحضور، فرد القاضى يجب إخطار المحكمة حتى يتم تجهيز سيارة له، وقرر المحامى أنه يتنازل عن سماع شاهدى الإثبات بجلسة اليوم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.