سقوط أخطر تشكيل عصابى للسطو المسلح على قائدى السيارات بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على أخطر تشكيل عصابى للسطو المسلح على قائدى السيارات وسرقتهم بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بأوسيم، وتم ضبط بحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة وهواتف محمولة مسروقة وعدد من السيارات التى استولوا عليها من الضحايا.

تعددت البلاغات أمام اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام مجهولين بالسطو على قائدى السيارات أعلى الطريق الدائرى.

وتم تشكيل فريق بحث وتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق التى شهدت جرائم السطو حتى تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، من ضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة و 35 هاتف محمول.

وتبين أن المتهمين يرتكبون جرائمهم بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وأرشدوا عن 15 سيارة مبلغ بسرقتها وتتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.