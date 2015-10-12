تجديد حبس 11 مثلياً جنسياً ضبطوا داخل شقة سكنية فى العجوزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 11 مثلياً جنسياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامهم بإدارة شقة سكنية بمنطقة العجوزة للتحريض على الفسق والفجور، وممارسة الجنس.

كانت تحريات مباحث الآداب برئاسة اللواء محمد ذكاء الدين، توصلت إلى المتهمين من خلال أرقام الهواتف الموجودة على المواقع الجنسية الخاصة بهم، بخلاف بلاغات سكان العقار السكنى عنهم، متهمين إياهم باستقطاب رجال ونساء فى ساعات متأخرة من الليل.

وكانت مباحث الآداب، قد ضبطت المتهمين داخل شقة فى دائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بالترويج للمثلية الجنسية، بمقابل مادى على أحد مواقع الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، وعثر بحوزتهم على ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.