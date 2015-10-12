ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات نارية فى سمسطا ببنى سويف

تمكن رجال مباحث سمسطا، برئاسة المقدم أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث المركز، اليوم الاثنين، من ضبط خمسة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات نارية.

وتمكنت الحملة من ضبط "أحمد.ح.ت" مقيم الأزهرى بندر سمسطا، بحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 وعدد 2 طلقة من ذات العيار وحرر المحضر رقم 2015/3567 إدارى مركز سمسطا، و"فراج.ر.ا" مقيم القرية الثانية - مركز سمسطا وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 وحرر له المحضر رقم 2015/3454 إدارى مركز سمسطا.

كما تم ضبط "الرفاعى.م.ظ" مقيم بندر سمسطا وبحوزته فرد روسى عيار 7,62 × 39، وحرر له المحضر رقم 2015/3453 إدارى مركز سمسطا، و"عبد الله.أ.ع" مقيم البلهاسى مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحرر له المحضر رقم 2015/3581 إدارى مركز سمسطا، و"محمد.م.ع" مقيم بندر سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار، وحرر له المحضر رقم 2015/3474 إدارى مركز سمسطا.