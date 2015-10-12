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بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بجوار مرور الوايلى

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بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بجوار مرور الوايلى بلاغ سلبى بالاشتباه فى جسم غريب بجوار مرور الوايلى
اشتبهت الخدمات الأمنية فى جسم غريب أمام وحدة مرور الوايلى، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات للفحص، وتم فرض كردون أمنى فى محيط الجسم.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة برئاسة اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة تلقت بلاغا من وحدة مرور الوايلى يفيد الاشتباه فى جسم غريب، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بسرعة انتقال خبراء المفرقعات للفحص، وتبين من فحص الجسم أنه عبارة عن ماسورة مفتوحة من الجانبين خالية من المواد المتفجرة، وسلبية البلاغ.

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