بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بشبين الكوم

تفقد اليوم اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، الخدمات المرورية بمدينة شبين الكوم، وأعقبها تفقد الخدمات المعينة بالجامعة، للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات التى سبق واتخذتها المديرية، لتسهيل خطوط سير الطلبة للدخول لمجمع الكليات.

ووجه رئيس قسم شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حى غرب لإزالة كل الأكشاك الكائنة على التل توار المخصص للسير بشارع المصنع، وذلك عقب إيجاد البدائل لهم حتى يسهل تحركات الطلبة درأً لوقوع حوادث تصادم، وخشية على أبنائه من طلاب الجامعة.

ووجه مدير إدارة المرور بضرورة التواجد الفعال والمستمر وضبط كل المخالفات المرورية مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان جاء ذلك خلال بيان من مديرية الأمن اليوم.

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