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الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ مدارس الشيخ زويد ورفح

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الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ مدارس الشيخ زويد ورفح الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ مدارس الشيخ زويد ورفح
انتهت المدارس بمناطق الشيخ زويد ورفح من تسليم الكتب للتلاميذ، فى ثانى أيام بداية العام الدراسى، الذى انطلقت فعاليته أمس.

وقال حسن صقر، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، إنه تم توزيع الكتب للتلاميذ الذين حضروا بدون التقييد بدفع مصروفات، كما أكد سلمى أبوشيخة مدير إدارة رفح التعليمة انتهاء توزيع الكتب بمدارس المدينة والقرى.

وسجل اليوم الدراسى الثانى حضورا لافتا للطلبة بمختلف المراحل بالمدارس الواقعة فى نطاق المدن، فى حين تراجعت أعداد الحضور فى مدارس القرى جنوب الشيخ زويد ورفح، واشتكى أولياء أمور من غياب المعلمين.

وأكد عدد من المعلمين أن أزمة الأتوبيسات لم يتم حلها، وأن من استطاع اللحاق منهم بأتوبيس من التى خصصتها المحاظة لنقلهم للشيخ زويد ورفح ذهب لمدرسته وآخرين لجأوا إلى استئجار سيارات خاصة ومنهم من تغيب وسجل حضور بمديرية التربية والتعليم لعدم وجود مواصلات.

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مصر 365