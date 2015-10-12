وزير التعليم يجدد الثقة فى ألفت فرغلى مديرا لإدارة القليوبية التعليمية

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم قرارا بتجديد تعيين ألفت عبد الرحيم فرغلى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

يذكر أن ألفت فرغلى قد شغلت العديد من المناصب من بينها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمنوفية ومدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ومدير عام الإدارة العامة لاتحاد الطلاب بالمركز الرئيسى بالعجوزة ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الشمالية ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التعليم بالقاهرة.

وخلال عملها بالقليوبية دشنت وكيل وزارة التعليم عددا من المشروعات من بينها إعادة تدوير المقاعد الخشبية وإعادة تصنيعها ومشروع رأس المال والحصول على المركز الأول فى نشرات المعلومات على مستوى المحافظة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم إنها تعمل جاهدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة ومواجهة أى سلبيات تطرأ عليها.