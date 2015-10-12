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ضبط 216 كيلو حلوى و1032 كيس سناكس غير صالحة للاستهلاك بزفتى

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ضبط 216 كيلو حلوى و1032 كيس سناكس غير صالحة للاستهلاك بزفتى ضبط 216 كيلو حلوى و1032 كيس سناكس غير صالحة للاستهلاك بزفتى
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 216 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى و1032كيس سناكس منتهى الصلاحية داخل مصنع حلوى جافة بشارع سكة طنطا مركز زفتى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 216 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك و1032 كيس سناكس منتهية الصلاحية داخل مصنع حلوى جافة بشارع سكة طنطا مركز زفتى ملك محمد.ع.ع 51 سنة تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر 32233 جنح مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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