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عبور 58 سفينة قناة السويس منهم 26 مرت عبر القناة الجديدة

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عبور 58 سفينة قناة السويس منهم 26 مرت عبر القناة الجديدة عبور 58 سفينة قناة السويس منهم 26 مرت عبر القناة الجديدة
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين عبور 58 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و767 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور32 سفينة بحمولة قدرها مليون و637 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية LSC MAYO بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى جدة .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و130 طنا، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية أيضا MSC LEYOK بحمولة قدرها 161 ألف طن.

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مصر 365