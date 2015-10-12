أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

Google+ Print
حى شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات حى شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات
شن حى شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، وبالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، صباح اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان بهتيم طريق المساكن وحتى الطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 تندة محلات، 4 أكشاك، و5 أرصفة بلاط، وتم تحرير عدد 22 محضر مخالفة، وإزالة 21 لوحة إعلانية ثابتة، وتم تنفيذ حملة إزالة أخرى بشارع 15 مايو أمام العمارات السكنية حيث تمت إزالة 30 تندة و25 إعلانا مخالفا وهدم مطبخ لمطعم مخالف.

وأعلن رئيس الحى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بالاستمرار فى حملات الإزالة وتوقيع الغرامات على المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365