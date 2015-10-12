حى شبرا الخيمة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

شن حى شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، وبالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، صباح اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان بهتيم طريق المساكن وحتى الطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 تندة محلات، 4 أكشاك، و5 أرصفة بلاط، وتم تحرير عدد 22 محضر مخالفة، وإزالة 21 لوحة إعلانية ثابتة، وتم تنفيذ حملة إزالة أخرى بشارع 15 مايو أمام العمارات السكنية حيث تمت إزالة 30 تندة و25 إعلانا مخالفا وهدم مطبخ لمطعم مخالف.

وأعلن رئيس الحى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بالاستمرار فى حملات الإزالة وتوقيع الغرامات على المخالفين.