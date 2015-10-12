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لا رسوم على "مواقف دبي" خلال عطلة رأس السنة الهجرية

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لا رسوم على "مواقف دبي" خلال عطلة رأس السنة الهجرية لا رسوم على "مواقف دبي" خلال عطلة رأس السنة الهجرية

 أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل  والتي تشمل دفع تعرفة المواقف ومراكز فحص وتسجيل المركبات مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير في مواعيد الحافلات العامة والمترو والترام ووسائل النقل البحري خلال سريان العطلة.

  وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة .. أن جميع المواقف في إمارة دبي ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية في الأول من محرم 1437 هجرية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق " التي تطبق عليها التعرفة 24 ساعة يوميا " على أن يستأنف دفع التعرفة يوم17 أكتوبر الحالي.

 وستتوقف خدمات مراكز فحص وتسجيل المركبات خلال يوم العطلة عدا مركز تسجيل كويك في القصيص ومركز تسجيل بلاتينوم في مول دبي.
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