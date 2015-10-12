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مباحث ديروط بأسيوط تتمكن من تحرير طفل مختطف

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مباحث ديروط بأسيوط تتمكن من تحرير طفل مختطف مباحث ديروط بأسيوط تتمكن من تحرير طفل مختطف

12 أكتوبر 2015 | 1:20 مساءً

أرشيفية

 

تمكن ضباط مباحث مركز ديروط بمحافظة أسيوط، برئاسة المقدم محمود بدوي رئيس وحدة المباحث من تحرير طفل بعد خطفه وطلب فديه من أهله بقيمة 300 ألف جنيه .
> كانت البدايه عندما تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز ديروط يفيد بإختفاء طفل يدعى ” عبد التواب صفوت ” 5 سنيين دائرة المركز وقيام خاطفيه بطلب مبلغ 300 ألف جنيه كفديه لتحريره.
> وقام المقدم محمود بدوي رئيس مباحث بتشكيل فريق ضم أحمد شبل معاون المباحث ومجموعه من الضباط وقاموا باجراء التحريات واستقتطاب المعلومات التي بينت قيام أحد المتهمين تربطه صلة قرابه مع الطفل وباقي المتهمين.
> وأثناء تربصهم بالطفل قاموا بخطفه وطلب الفديه وتوزعها عليهم، تم مداهمة مكان الخاطفين، وتم ضبطهم وبمواجهتهم أعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري العرض علي النيابة.

2015-10-12

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