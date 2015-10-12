بالصور.. وفاء الكيلانى تستضيف الشاعر هشام الجخ غدًا

يحل الشاعر هشام الجخ ضيفا على برنامج “المتاهة”،الذى تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني ،فى الحادية عشر مساء غدا الثلاثاء13أكتوبر عبر قناة mbc مصر

وتبدأ الكيلاني حوارها مع ضيفها بسؤال يتعلّق بما إذا كان وجع الناس هو الذي صنعه، أم أن صِنعتُه هي وجع الناس؟،كما تتوقف أمام مراحل أساسية في حياته الشخصية، والصراعات التي تسببت بها أشعاره.

وتسأله وفاء ايضا عما إذا كان شاعر “الغلابة” ما زال يشعر بوجع الناس وآلامهم، بعدما تحسّنت أحواله، كما تستفسر عن الصورة التي أثارت لغطاً وجدلاً في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعمّا إذا كان قادراً فعلاً على اتخاذ مواقف تأتي عكس المزاج العام المصري وتخالفه أو المواقف الرسمية في مصر.

ويتخلّل الحلقة آراء الشاعر بأمور متعدّدة، ويجيب بصراحة حيناً، وبدبلوماسية أحياناً.