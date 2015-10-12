لغة الأرقام تحكم.. محترف أجنبي لا يتكرر كثيرا في الدوري السعودي!

أثبت البرازيلي إلتون خوزيه كزافير أنه لاعب من طراز فريد، بعد مواصلة تألقه الشديد مع فريقه الفتح، ضمن منافسات دوري جميل، ويستمر اللاعب المحترف في تقديم أفضل مستوياته، ليس فقط خلال الموسم الحالي بل في السنوات الأخيرة، بعد أن وجد ضالته في الفتح، لذلك تضع جماهير الفريق كامل آمالها على هذا اللاعب المميز، التي تنصفه أيضاً لغة الأرقام داخل الملعب.

هجومياً

يسجل إلتون هدف كل 88 دقيقة، ويسدد كثيراً على مرمى المنافسين، 10 تسديدات خلال أول 3 مباريات بدوري جميل، مع قيامه بعرضيات عديدة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى 11 عرضية حتى الآن.

إلتون لا يسجل فقط، بل صنع هدف أيضاً، مع 5 فرص للتسجيل، بالتالي يعتبر سلاح فعال في طريقة لعب 4-4-2 للفتح، على الأطراف، من خلال لعبه كجناح أيمن.

دفاعياً

يلعب إلتون بشكل أكبر في نصف ملعب المنافسين، ويحاول قطع الكرات قبل أن تصل إلى دفاعه، ورغم دوره الهجومي البارز إلا أنه يعود ايضاً لمساندة الدفاع، من خلال قطع الكرات وتخليصها، بالإضافة إلى ارتكابه بعض المخالفات ضد لاعبي المنافس.

يتحرك إلتون باستمرار على الجبهة اليسرى، يلعب بمفرده في الهجوم، ويعود لمساندة الظهير الأيسر في حالات الدفاع، لذلك استرد 10 كرات خلال أول 3 مباريات بالدوري.

الاستحواذ

يعتبر إلتون هو اللاعب الأهم هجومياً في تشكيلة الفتح، لأنه يساهم كثيراً في صناعة الفرص والأهداف، مع قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، إلتون له 5 مراوغات ناجحة، مع دقة تمرير تصل إلى 84 %.

إننا أمام محترف ناجح على الصعيدين الهجومي والدفاعي، مع حفاظه على مستواه خلال أكثر من موسم، لذلك يعتبر أحد أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي.