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ضبط إخوانى لتعديه على شرطى سرى بصاعق كهرباء أثناء القبض عليه بالمنوفية

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ضبط إخوانى لتعديه على شرطى سرى بصاعق كهرباء أثناء القبض عليه بالمنوفية ضبط إخوانى لتعديه على شرطى سرى بصاعق كهرباء أثناء القبض عليه بالمنوفية
تمكنت مباحث السادات بالمنوفية، من القبض على عنصر إخوانى، وذلك لقيامه بالتعدى على مساعد سرى بصاعق كهرباء أثناء محاولة ضبطة، وتم ضبطه وبحوزته 4 زجاجات مولوتوف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى والرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد من ضبط، أسامة سعيد عبد الحميد 19عاما، ومقيم السادات وذلك لقيامه بالتعدى على المساعد سرس صابر السيد والمعين بخدمة بطوق الذهب بالمنطقة الأولى حال قيامه بالشروع فى ارتكاب الجرائم الإرهابيه بالسادات، وتم ضبطه وبحوزته 4 زجاجات مولوتوف.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365