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الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و285 قضية مخدرات

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الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و285 قضية مخدرات الأمن العام يضبط 144 قطعة سلاح و285 قضية مخدرات
وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 144 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و271 قطعة سلاح أبيض، وضبط 285 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و86 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 29216 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 24 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 779 دراجة بخارية مخالفة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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