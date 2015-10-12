جواهرجى يزور مستندات للإفراج عن سجين من محبسه بالإسكندرية نظير مليون جنيه

قام صاحب محل مصوغات بانتحال صفة موظف، لإيهام المواطنين بسلطته فى إخراج المحبوسين على ذمة قضايا وتزوير أوراق ومستندات بمساعدة موظف فى نيابة شرق فى إخراج صاحب معرض سيارات محكوم عليه بالحبس 3 سنوات بعد تزوير أوراق ببراءته.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام أحمد س ا 46 سنة صاحب محل مصوغات مقيم دائرة قسم أول الرمل المحبوس احتياطياً على ذمة القضية إدارى قسم شرطة أول المنتزه "نصب وانتحال صفة موظف عام" بالإسكندرية، وإيهام المواطنين باستغلال نفوذه وعلاقاته فى إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات وقيام المتحرى عنه بالاشتراك مع خالد م ع 44 سنة موظف باصطناع مستندات منسوب صدورها لنيابة شرق إسكندرية الكلية ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية الخاص بالنيابة العامة مستغلين طبيعة عمل الأخير واستخدما تلك المستندات فى الإفراج عن المتهم محمد ع م 44 سنة صاحب معرض سيارات المحبوس بسجن كرموز على ذمة القضية جنايات قسم شرطة ثان الرمل " حيازة سلاح نارى بدون ترخيص " لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25/5/2015م حتى 25/5/2018 محبسه بزعم أنه مطلوب للحضور أمام محكمة الجنايات لنظر الإشكال المقدم منه ثم قاما باصطناع مستندات تفيد على خلاف الحقيقة بأنه حصل على حكم بالبراءة ومكنا المتهم من الهرب من محبسه وذلك نظير حصولهما منه على مبلغ مليون جنيه.

بالتنسيق مع النيابة العامة تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنشية ونفاذا لقرار النيابة العامة تم استخراج المتهم أحمد س ا من محبسه وعرضه على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق عقب انتهاء مدة حبسه فى القضية إدارى قسم شرطة أول المنتزه.

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