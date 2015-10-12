أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
لقى قبل قليل شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون جراء انقلاب سيارة بالطريق الزاعى القاهرة - الإسكندرية أمام قرية الطنيخى دائرة مركز دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن بالحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى للسيارة مما أدى انقلاب السيارة بترعة صغيرة ملاصقة للطريق.

أسفر الحادث عن مصرع كل من " صلاح واصف راتب عبد الحميد " رائد قوات مسلحة بالمعاش ، نجلاء عبد الحميد فياض ، كما أصيب 8 أخرون من مستقلى السيارة بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365