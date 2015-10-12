مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

لقى قبل قليل شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون جراء انقلاب سيارة بالطريق الزاعى القاهرة - الإسكندرية أمام قرية الطنيخى دائرة مركز دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن بالحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى للسيارة مما أدى انقلاب السيارة بترعة صغيرة ملاصقة للطريق.

أسفر الحادث عن مصرع كل من " صلاح واصف راتب عبد الحميد " رائد قوات مسلحة بالمعاش ، نجلاء عبد الحميد فياض ، كما أصيب 8 أخرون من مستقلى السيارة بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.