ضبط 2 طن و860 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى فى زفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 2 طن و864 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مطحن ملح بقرية سندبسط مركز زفتى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "عبد الرحمن.ف.ع" 30 سنة صاحب مطحن ملح بقرية سندبسط لقيامه بجلب كميات من ملح السياحات غير صالح للاستهلاك وعثر بحوزته على 2 طن و864 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى تحرر المحضر 31350 جنح مركز زفتى وتولت النيابة العامة التحقيق.