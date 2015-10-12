صدور العدد 18 من سلسلة مراصد بمكتبة الإسكندرية

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الثامن عشر من سلسلة "مراصد" والتى تأتى بعنوان "الدولة والدين: إشكالية العلمانية فى الفكر الإسلامى المعاصر - عبد السلام ياسين نموذجًا"، والتى أعدها الدكتور عبد السلام طويل، أستاذ العلوم السياسية، ورئيس تحرير مجلة الإحياء.

وتكمن أهمية هذه الدراسة فى الوعى بوجود تباينات نوعية داخل الفكر السياسى الإسلامى المعاصر نفسه، بخصوص الموقف من العلمانية وتعدد المفهوم والتصورات حولها، وإبراز موقف عبد السلام ياسين، وهو مرشد لواحدة من أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب "جماعة العدل والإحسان"، وذلك فى سياق نقدى مقارن.

كما تنطلق أهمية الدراسة من الوعى بتعدد أعمال ومجالات اشتغال الشيخ عبد السلام ياسين الذى وافته المنية سنة 2012، فهو من جهة، يمثل شكلاً من أشكال الزعامة الروحية داخل جماعته بفضل تجربته الصوفية، ومن جهة أخرى، يمثل شكلاً من أشكال الزعامة السياسية كمؤسس لواحدة من أكبر الحركات الإسلامية بالمغرب، وهى حركة بقدر ما تتميز بحدية وتشدد خطابها وخطها السياسى، إلا أنها تنبذ العنف المادى وإن كانت تجيد استعمال العنف الرمزى، كما ظل يمثل واحدًا من أبرز الوجوه المعارضة للنظام السياسى فى المغرب.

وتبدأ الدراسة بمفهوم العلمانية لدى عبد السلام ياسين الذى يميز بين علمانيتين؛ "علمانية كاشفة عن أنيابها" و"علمانية رقطاء"، محذرًا تحذيرًا خاصًّا من الثانية قائلاً: "الخطر العلمانى الذى ينبغى لأهل الإيمان أن يترقبوه ويحترسوا منه أشد الاحتراس ليس العلمانية الكاشفة عن أنيابها، لكن العلمانية الرقطاء المتسربة إلى المسلمين، وهى لابسة ثوب زور، إنها علمانية "جغرافية الكلام" المستقبلية التراثية المتجددة. تلك التى تمجد الإسلام وتنتقد الماركسية والإمبريالية وتتزلف للمخزون النفسى الجماهيرى".