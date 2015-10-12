حقوق الإنسان بالعاشر: معلم السيدة عائشة اعتاد استخدام العنف

أكد محمد كامل عرفة، المنسق العام لمنظمة الحريات لحقوق الإنسان بالعاشر من رمضان، أن المدرس صاحب واقعة ضرب التلميذ أحمد ربيع حنفى- الطالب بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمدينة العاشر من رمضان- بالخرطوم، وبعد تقصى الحقائق حول الواقعة، أكد مدراؤه السابقون أنه اعتاد استخدام العنف مع الأطفال فى المدرسة، وسبق أن تم تقديم مذكرة ضده لمدير التعليم الابتدائى بإدارة العاشر التعليمية محمد سعيد، والموجه الأول للتعليم الابتدائى محب عسل.

فيما أكد إبراهيم حنفى، عم الطالب أحمد ربيع حنفى بالصف الثالث الابتدائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدرس يعرفه بشكل شخصى ونتيجة لاختلافه السياسى اضطهد ابن أخيه.

فيما أكد محب عسل، الموجه الأول للتعليم الابتدائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لواقعة ضرب المدرس للطفل، وأن والد الطفل تقدم بشكوى لنقطة قسم الشرطة، ولكنه لم يقدم مذكرة للإدارة التعليمية وفور وصولها للإدارة سيتم التحقيق فيها.

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