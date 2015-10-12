بالصور.. 40 بحثًا جديدًا فى المؤتمر الدولى لأمراض الكبد بجامعة المنوفية

ناقش مؤتمر مصر الرسمى لأمراض الكبد، والذى نظمه معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شعراوى، عميد معهد الكبد القومى، 40 بحثًا حول الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية خاصة فيروس سى.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا المؤتمر يأتى ضمن فعاليات الرابطة الأوروبية لأمراض الكبد ويعد دورة تدريبية مكثفة فى أمراض الكبد وتدريب لشباب الأطباء لنقل أحدث ما توصل إليه العالم فى علاج أمراض الكبد، وأشار إلى أن المؤتمر حاضر به 25 خبيرًا من مختلف دول العالم لاستعراض التجارب المختلفة لدول العالم فى استخدامات العقارات الجديدة لعلاج فيروس سى والعلاج الأنسب لكل نوع جينى من الفيروس وما يتناسب مع الحالة الصحية لمريض الكبد.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على عقد المؤتمرات وورش العمل وبروتوكولات التعاون بين الجهات العلمية والجامعات الأجنبية لنقل الخبرات والتعليم المستمر فى كل المجالات، كما أكدت الدكتورة إيمان رويشة، رئيس قسم طب الكبد ورئيس المؤتمر، أنه تضمن دورة تدريبية مدتها 12 ساعة معتمدة من المؤتمر الأوروبى، وأن الخبراء أكدوا خلال المؤتمر أن الأدوية الجديدة تحقق نسبة نجاح فى علاج فيروس سى وصلت إلى 95%، وأن هناك أملًا جديدًا فى علاج حالات التليف الكبدى خاصة المصاحبة لأمراض الكلى بأدوية جديدة يتم طرحها فى الأسواق قريبًا، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد توسعًا فى قاعدة العلاج، ومن المنتظر أن تعلن مصر خالية من فيروس سى خلال العشر سنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور محسن سلامة، مقرر المؤتمر، أن هناك أدوية جديدة سيتم طرحها فى عالم الدواء خلال الشهور المقبلة سترفع نسبة الشفاء من فيروس سى إلى 100% وبتكلفة علاجية أقل قد تصل إلى 3 آلاف جنيه فقط مما يعد ثورة طبية معلنًا أنه فى المستقبل القريب سيكون علاج الفيروس بحقنة واحدة دون أى أعراض جانبية.



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