تحرير 186 محضر إشغالات وإزالة خلال حملة مكبرة بمركز الفتح بأسيوط

تمكنت شرطة المرافق بأسيوط بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارات مباحث التموين وقوات الأمن والمرور من تحرير 186 محضر إشغال وقرار إزالة بدائرة مركز شرطة الفتح خلال حملة مكبرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

صرح بذلك العقيد طارق حسين محمود، رئيس قسم شرطة المرافق، وقال إن الحملة تمكنت من تحرير 29 محضر إشغال طريق وإدارة منشآت بدون ترخيص و112 إزالات إدارية لغرز وفرش خضار وأكشاك بدون ترخيص وتند قماش وخشب وصاج، بالإضافة إلى تحرير 45 محضر مضبوطات مختلفة تمثلت فى موازين كفة وكهرباء وفتارين وترابيزات وحوامل حديد ومدرجات خشبية وكراسى.

من جانبه، أكد أبو العيون عزتلى، رئيس مركز ومدينة الفتح، أن حملات الإزالات مستمرة بقرى المركز لإزالة إشغالات المحال العامة والباعة الجائلين والحواجز الاسمنتية والحديدية لتيسير حركة المارة والسيارات، مشيراً إلى إزالة جميع الاشغالات والتعديات من أمام المدارس والمؤسسات الحكومية بالمركز مع تكثيف الحملات التموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطرى على الأسواق لضمان جودة السلع المعروضة.