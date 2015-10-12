"كنيسة الإسكندرية" تؤكد على عدم تدخلها فى العملية الانتخابية

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، بيانا منذ قليل، أكدت فيه عدم تدخل الكنيسة فى العملية الانتخابية وعدم توجيه أى ناخب للتصويت لمرشح بعينه.

وأشارت البطريركية فى بيان إلى أن زيارة القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية جاءت فى إطار استقبال عدد كبير من المرشحين سواء بنظام القوائم أو الفردى، ووفق آلية محددة لاستقبال أى مرشح كان بغض النظر عن انتمائه الحزبى أو السياسى أو الدينى يرغب فى زيارة الكنيسة وهى استقباله فى مكتب وكيل عام البطريركية.

وأضاف البيان أن الكنيسة قد استقبلت عددا من أعضاء قائمة فى حب مصر وأيضاً عددا من أعضاء قائمة الجبهة المصرية، وعددا كبيرا من المرشحين بنظام الفردى وكلهم بناء على طلبهم، ويدور الحديث فى كل اللقاءات عن أمنيات الكنيسة لمصر الغالية بالازدهار والتقدم وتمنياتنا بالتوفيق لكل شخص قادر على خدمة هذا الوطن.

وأكدت البطريركية عدم استغلال الكنائس فى أى مؤتمرات انتخابية أو أى دعاية لأى مرشح وعدم دعمها لأى مرشح وعدم توجيه الناخبين فى اتجاه معين.