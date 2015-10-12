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"صحة الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد فى 22 مستشفى استعدادًا للانتخابات

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"صحة الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد فى 22 مستشفى استعدادًا للانتخابات "صحة الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد فى 22 مستشفى استعدادًا للانتخابات
كثفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية استعداداتها للانتخابات البرلمانية التى ستعقد بالإسكندرية يومى 18 و19 أكتوبر المقبل.

وصرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر منذ قليل اليوم، بأن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قد أعطى تعليمات مشددة لتوفير كافة الاستعدادات الطبية مشاركة من قطاع الصحة فى تنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.

وأوضح حجازى، أنه يتم خلال فترة التصويت والفرز رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة، وأن 22 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة قد بدأت رفع درجة الاستعداد بالفعل ومضاعفة أطقم العاملين من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتوفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

وأكد حجازى، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة المستجدات أولًا بأول أثناء التصويت والفرز والتدخل الفورى عند حدوث أى مشاكل صحية فردية أو جماعية لا قدر الله، كما أكد أنه سيتم تقديم الخدمة الطبية فى داخل لجنة الانتخاب أو نقلها بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى أو وحدة طبية عند الضرورة.

وأضاف حجازى، أن محافظ الإسكندرية هانى المسيرى يتابع بنفسه أعمال غرفة طوارئ الصحة، كما شكل المحافظ غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة، لمتابعة الانتخابات مجلس النوابتحت رئاسته تضم ممثلى التربية والتعليم والأمن والحماية المدنية والصحة والإدارات المعنية بالمحافظة.

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مصر 365