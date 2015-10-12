تخصيص موقع المجزر القديم بعزبة على عيد بالإسماعيلية لإقامة مدرسة

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 571 لسنة 2015 بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2550 م2 (موقع المجزر القديم بعزبة على عيد) بحى الزهراء بأبو عطوة التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية من أملاك الدولة بدون مقابل لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة اعدادى عليها وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية مع الأخذ بقرار السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 27 لسنة 2015 بإلغاء مجزر الإسماعيلية الحكومى بأبو عطوة.

وأكد المحافظ على الاستعانة بموافقة هيئة الأبنية التعليمية المؤرخة فى 4/5/2015 المتضمنة احتياج منطقة حى الزهراء بأبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية إلى إنشاء مدرسة إعدادى مع الاخذ بطلب الموافقة الصادر من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 2/6/2015 بشأن استصدار قرار تخصيص لأرض المجزر القديم بعزبة على عيد (حى الزهراء) بأبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية لبناء المدرسة عليها لاحتياج المنطقة مع الاستعانة بكتاب مديرية الطب البيطرى الإسماعيلية المؤرخ فى 10/6/2015 والمتضمن أن أرض المجزر القديم بأبو عطوة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالإضافة أيضاً إلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية المؤرخ فى 15/8/2015 بشأن الموافقة على إنشاء مدرسة على أرض المجزر القديم بعزبة على عيد.

وأضاف المحافظ أنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار ضرورة عدم استخدام المساحة المخصصة فى غير الغرض المخصص من أجله، على أن تتم أعمال الإنشاءات فى مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حال المخالفة تسحب الأرض فوراً ويعتبر قرار التخصيص لاغياً وكأن لم يكن.

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