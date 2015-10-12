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أحمد أبو هشيمة يعرض فيلما تسجيليا يوثق مراحل تطوير قرية النخيلة بأسيوط

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أحمد أبو هشيمة يعرض فيلما تسجيليا يوثق مراحل تطوير قرية النخيلة بأسيوط أحمد أبو هشيمة يعرض فيلما تسجيليا يوثق مراحل تطوير قرية النخيلة بأسيوط
عرض رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فيلما وثائقيا عن قرية النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط لتوثيق مراحل تطوير القرية، ضمن مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا"، برعاية مجموعة حديد المصريين، وجمعية الأورمان.

وكان قد تم افتتاح القرية أمس، الأحد، بمشاركة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنان أحمد السقا، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وحسام القبانى، رئيس مجلس إدارة الأورمان الخيرية، ومحافظ أسيوط.


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>بالفيديو..أهالى قرية النخيلة يستقبلون أبو هشيمة بالطبول والزغاريد بافتتاح تطويرها.. رجل الأعمال:كرامتكم من كرامتنا واثبتوا للناس إنكم منتجين".. رئيس الأورمان: 2 مليون و750 ألف جنيه تكاليف التطوير
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مصر 365

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