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الليزر أحدث صيحة لعلاج أمراض القلب وقريباً يغنيك عن منظم ضربات القلب

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الليزر أحدث صيحة لعلاج أمراض القلب وقريباً يغنيك عن منظم ضربات القلب الليزر أحدث صيحة لعلاج أمراض القلب وقريباً يغنيك عن منظم ضربات القلب
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحدث صيحة لعلاج أمراض القلب، المسبب الأول للوفاة فى العالم، باستخدام أشعة الليزر، وذلك بعد إجراء بعض التجارب على ذبابة الفاكهة، ثبت خلالها فاعلية أشعة الليزر فى علاج اضطراب وعدم انتظام ضربات القلب.

وقام الباحثون خلال التجربة باستخلاص أحد البروتينات الحساسة للضوء من الطحالب، وقاموا بإضافتها لخلايا قلب الذباب باستخدام الهندسة الوراثية، ولذا عند سقوط أشعة الليزر عليها، تبدأ خلايا القلب فى الانقباض وضخ الدم.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ليهاى الأمريكية أنه سيتم اختبار هذه التقنية الجديدة وتجربتها على الإنسان، وحال ثبوت نجاحها فيمكن أن تحل بديلاً لمنظم ضربات القلب، والذى يحفز كهربياً خلايا وعضلات القلب على الانقباض.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Science Advances"، وكما نشرت فى مطلع هذا الأسبوع بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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