الصيام ومسح جينات الشيخوخة يطيل العمر بنسبة 60%

حلم طول العمر أحد أهم الأحلام التى تراود العلماء والتى يحلم بها الكثيرون من بنى البشر، ويسعون لتحقيقها عن طريق الأغذية أو بعض العمليات الحديثة مثل عمليات الخلايا الجذعية.

لكن دراسة علمية حديثة كشفت النقاب عن أن هناك 238 جينا مسئولة عن العمر إذا تم مسحها أو وقف عملها يمكن أن يطول عمر الغنسان بنسبة 60%.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين عبر موقع صحيفة “The Telegraph” البريطانية، أن العديد من هذه الجينات المرتبطة بالشيخوخة توجد فى الثدييات، بما فى ذلك البشر، مما يشير إلى أن وقفها يزيد من العمر بنسبة أكثر من 60%.

ولتحديد الجينات المسئولة عن الشيخوخة، حلل الباحثون بقيادة الدكتور براين كينيدى، 4698 سلالة من الخميرة، وفحصوا كيفية عمل كل خلية عند حذف جين واحد من جيناتها، ثم مراقبة كيف تعيش الخلية فترة أطول قبل الانقسام.

ووجد الباحثون أن حذف جين يسمى “LOS1” أسفر عن نتائج مثيرة للإعجاب، حيث تمت إطالة العمر بنسبة 60 فى المائة، لافتين إلى أن جين “LOS1” هو المسئول عن عمل السعرات الحرارية والمثير للدهشة أن هذا الجين يتوقف عمله عند الصوم، وهو ما يؤكد فوائد الصيام الصحية .

وأضاف كينيدى أن وقف السعرات الحرارية يعمل على إطالة العمر لفترة طويلة، حيث كشفت دراسة سابقة أجريت بواسطة أكاديميين من جامعة جنوب كاليفورنيا أن الصيام يمكن أن يُبطئ الشيخوخة، ويطيل العمر، ويعزيز جهاز المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ونشرت الدراسة الجديدة فى مجلة الأيض.

>