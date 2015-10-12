أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصيام ومسح جينات الشيخوخة يطيل العمر بنسبة 60%

Google+ Print
الصيام ومسح جينات الشيخوخة يطيل العمر بنسبة 60% الصيام ومسح جينات الشيخوخة يطيل العمر بنسبة 60%
حلم طول العمر أحد أهم الأحلام التى تراود العلماء والتى يحلم بها الكثيرون من بنى البشر، ويسعون لتحقيقها عن طريق الأغذية أو بعض العمليات الحديثة مثل عمليات الخلايا الجذعية.

لكن دراسة علمية حديثة كشفت النقاب عن أن هناك 238 جينا مسئولة عن العمر إذا تم مسحها أو وقف عملها يمكن أن يطول عمر الغنسان بنسبة 60%.

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين عبر موقع صحيفة “The Telegraph” البريطانية، أن العديد من هذه الجينات المرتبطة بالشيخوخة توجد فى الثدييات، بما فى ذلك البشر، مما يشير إلى أن وقفها يزيد من العمر بنسبة أكثر من 60%.

ولتحديد الجينات المسئولة عن الشيخوخة، حلل الباحثون بقيادة الدكتور براين كينيدى، 4698 سلالة من الخميرة، وفحصوا كيفية عمل كل خلية عند حذف جين واحد من جيناتها، ثم مراقبة كيف تعيش الخلية فترة أطول قبل الانقسام.

ووجد الباحثون أن حذف جين يسمى “LOS1” أسفر عن نتائج مثيرة للإعجاب، حيث تمت إطالة العمر بنسبة 60 فى المائة، لافتين إلى أن جين “LOS1” هو المسئول عن عمل السعرات الحرارية والمثير للدهشة أن هذا الجين يتوقف عمله عند الصوم، وهو ما يؤكد فوائد الصيام الصحية .

وأضاف كينيدى أن وقف السعرات الحرارية يعمل على إطالة العمر لفترة طويلة، حيث كشفت دراسة سابقة أجريت بواسطة أكاديميين من جامعة جنوب كاليفورنيا أن الصيام يمكن أن يُبطئ الشيخوخة، ويطيل العمر، ويعزيز جهاز المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ونشرت الدراسة الجديدة فى مجلة الأيض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365